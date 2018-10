Nicolás Córdova: "Hoy nos llevamos un triunfo merecido"

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo ante Unión Comercio que lo saca de la zona de descenso. El técnico Nicolás Córdova aseguró que la victoria de su equipo fue merecida.

"El equipo demostró que está físicamente en buenas condiciones. Era injusto estar abajo en el marcador. Tuvimos la capacidad de tener calma, empujar mucho y al final nos llevamos un triunfo merecido", dijo Nicolás Córdova en conferencia.

El técnico de Universitario de Deportes quedó contento con su equipo y evitó hablar sobre el polémico penal a Aldo Corzo.

"Tenemos equipo y hoy lo demostró, hicimos muchos cambios de posiciones, en general todos respondieron y se hizo un partido muy correcto. Sobre el penal no tengo idea, estaba lejos. No me deja tranquilo nada, tenemos que seguir trabajando", comentó.

LEE ADEMÁS: