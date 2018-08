Nicolás Córdova tras victoria ante Municipal: "Hemos avanzado"

Respira aliviado tras el triunfo de Universitario de Deportes sobre Deportivo Municipal, que le permite salir de la zona de descenso. Nicolás Córdova, técnico crema, valoró los tres puntos conseguidos anoche y espera mantener ese camino para revertir la incómoda situación en la que se encuentran.

"El equipo va adquiriendo personalidad. No nos vamos a olvidar que el momento sigue siendo complicado, pero estamos muy contentos por la victoria. No ha sido el mejor partido que he dirigido, pero conseguimos los puntos", expresó el estratega de Universitario de Deportes.

"Cuando llegué, se habían jugado 18 partidos y se ganaron solo 2. En 7 partidos, hemos logrado 3 victorias. Creo que se ha ido avanzando, los jugadores se han ido soltando, los resultados positivos nos ayudan a trabajar con mayor tranquilidad. Moralmente, este triunfo ayuda mucho", agregó el técnico.

Critica al campo

Para Nicolás Córdova, el estado del campo del Miguel Grau del Callao influyó mucho en la manera de jugar de Universitario de Deportes, ya que no pudo hacer el fútbol que acostumbra desarrollar en los entrenamientos. Eso sí, ponderó la rebeldía de sus jugadores para sobreponerse a esa dificultad y lograr un buen resultado.

"El campo no nos permite jugar. No vi hace tiempo una cancha en tan mal estado como esta. Eso cambió las cosas porque jugamos largo, más profundo. Pero el equipo tuvo coraje para defender el resultado a su favor. Dimos un paso adelante para ganar el partido", sostuvo.

Por otro lado, el DT de Universitario de Deportes no quiso referirse a la actuación de Diego Manicero, quien fue uno de los mejores sobre el campo y abrió el camino del triunfo crema con un gol.

"El análisis individual lo hago de forma privada. No aquí, y menos ahora que el equipo acaba de conseguir un triunfo importante. Todos los jugadores son importantes y ellos lo han entendido así. Somos un equipo", apuntó.

Duro rival

Sumar en el Callao significa un envión anímico para Universitario de Deportes, que empieza a resurgir de la zona baja de la tabla y mira con optimismo a su próximo rival, Real Garcilaso. Para Córdova, el cuadro cusqueño será un adversario duro de superar.

"Mañana (hoy) en la tarde observaré todo lo que es Real Garcilaso. Va a ser complicado, como todos los que le toca jugar a la ‘U’, pero saldremos a ganar como siempre lo hacemos", dijo.

