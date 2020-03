Todos los jugadores de la Liga 1 vienen respetando la cuarentena debido al coronavirus en el mundo entero. Asimismo, los futbolistas profesionales incentivan a sus seguidores a que se queden en casa para que el Estado de Emergencia termine lo más rápido posible.

Por ello, el jugador de Universitario, Nelinho Quina contó como pasa la cuarentena en una entrevista realizada por GOLPERU. “Extraño el camerino lo compañeros y jugar cada fin de semana. Sin embargo, estoy bien en familia, haciendo deportes todos en la casa. Tratamos de hacer cada día algo distinto", señaló Nelinho Quina.

Nelinho Quina pidió a sus seguidores que se respeten las medidas. “Hay que mantener la calma, tratar de acomodarse hasta que pase esto, para que no hayan muchos más infectados”.

El equipo favorito de Nelinho Quina

“Atlético Sullana es el equipo con el que me identifico más. Estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad y, algún día me gustaría devolverle lo que me dio”. Cabe destacar que, Atlético Sullana fue el club que le dio la puerta a jugar, por primera vez, en Universitario de Deportes.

El lateral crema habló de su trato en Universitario de Deportes, compañeros y grupo técnico. “Tenemos un grupo de WhatsApp (los futbolistas), a veces hablamos. También tenemos un grupo con todos los técnicos”, indicó Nelinho Quina.

“Yo creo que empezamos muy bien, de ahí tuvimos un traspié. César Vallejo nos ganó bien pero nos recuperamos en el clásico”, agrego el futbolista crema