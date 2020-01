Universitario de Deportes tenía la misión de ejecutar una gran actuación ante Boca Juniors para hacer soñar a sus hinchas. Sin embargo, y pese a que perdió peleando hasta el último minuto del amistoso, el técnico Gregorio Pérez tiene varios cosas que mejorar antes de su debut en la primera fase de la Copa Libertadores ante Carabobo y en el inicio de la Liga 1, donde debutará ante FBC Melgar.

1 Mantener el juego

Universitario arrancó los primeros 20 minutos siendo agresivo, triangulando y atacando por los espacios que Boca Juniors dejó en las pocas desconcentraciones en el estadio Bicentenario. Sin embargo, la misma no se mantuvo, aunque mucho tuvo que ver la presión y la rapidez con que el ‘xeneize’ intentaba recuperar el balón. De ahí en más, el encuentro se tornó siempre en los ataques argentinos y en la defensiva merengue.

2 Penal que dolió

El plan crema de aguantar en el fondo y contragolpear cuando el rival se descuide, cambió radicalmente cuando el juez del partido cobró un penal inexistente en los primeros minutos del arranque del segundo tiempo. José Carvallo no pudo hacer mucho ante el disparo del colombiano Villa. Esto generó que el cuadro crema se desordenara en su afán por empatar, por lo que luego llegó el segundo, por intermedio de Ramón Ábila.

3 Ajustes en Defensa

Hasta los 60 minutos del encuentro, la dupla Quina- Alonso habían mostrado un buen nivel, sobre todo en el juego aéreo y porque no se complicaron a la hora de despejar un balón. Sin embargo, y con los cambios normales de un duelo de preparación, tanto Quina como Valverde, el juvenil por el que apostará la ‘U’ en el 2020 se descuidaron y no marcaron a ‘Wanchope’ Ábila, quien cabeceó sin marca y fácil para aumentar la cuenta en Boca.

4 Faltó magia

Donald Millán fue esperado en esta gira crema por Argentina. Ante Huracán, el colombiano ingresó y no pudo mostrar su real dimensión de juego. Sin embargo, contra Boca Juniors, el ‘cafetero’ se le notó faltó de fútbol debido a la reciente salida de la pretemporada. Perdió varios balones, no asistió como en el 2019 y eso afectó el juego del equipo merengue. No obstante, con el correr de los partidos, Millán deberá mejorar para que la ‘U’ juegue a su ritmo.

5 Arriba se intentó

Con el estadio en contra, enfrentando a Boca Juniors y la escasez de juego de la zona medular, Jonathan Dos Santos, Alberto Quintero y en su momento Luis Urruti se las ingeniaron para llevar peligro. El más insistente fue el charrúa Dos Santos, quien corrió por todo el frente de ataque, presionando y empujando al equipo; pero no consiguió recompensa. Después, con Succar arriba, la crema intentó presionar, pero tampoco resultó.

