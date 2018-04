Universitario de Deportes: juvenil fue 'bautizado' tras debut [FOTOS]

Pedro Troglio hizo debutar esta domingo al juvenil Sandro Montesinos ante Comerciantes Unidos en el Monumental. El delantero de 18 años salió al campo en la segunda parte e hizo un buen partido.

Universitario de Deportes no puede fichar jugadores este 2018, por eso ha echado mano de su cantera y subió a Sandro Montesinos al primer equipo crema.

Feliz por su debut

"El entrenador me dio la oportunidad de jugar, me dio la confianza necesaria. Teníamos que detener al equipo contrario, el 'profe' me dio la orden de presionar arriba, tener presión alta, y eso hizo que me cansará más rápido", dijo Sandro Montesinos.

"Uno siempre piensa en lo mejor para Universitario de Deportes. Si bien es cierto, no esperaba tan pronto la contratación o el debut, pero estoy preparado para asumirlo", añadió.