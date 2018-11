Los 8 jugadores que dejarían Universitario de Deportes en diciembre

Universitario de Deportes logró el objetivo de salvarse del descenso y los dirigentes ya están pensando en la próxima temporada, por eso, esperan renovar el equipo para que no suceda lo de este año.

Los que se irían

EL BOCÓN pudo conocer que hasta ocho futbolistas dejarían Universitario de Deportes para el 2019 y serían: Raúl Fernandez, Juan Vargas, Horacio Benincasa, Adan Balbín, Jesús Barco, Javier Nuñez, Daniel Chávez y Alberto Rodríguez.

El motivo de la posible salida de los más experimentados como Raúl Fernández y Juan Vargas es que no han rendido lo esperado. Por esa razón, Nicolás Córdova no los ha tenido en cuenta en los últimos encuentros de Universitario de Deportes y lo más probable es que no jueguen más este 2018.

Por otro lado, Adán Balbín y Daniel Chávez se quedaron sin sitio en Universitario de Deportes. Mientras que Jesús Barco y Javier Núñez serían prestados a otros equipos para que tengan mayor progreso.

Finalmente, Alberto Rodríguez sufrió una lesión muy fuerte que lo tendrá aproximadamente seis meses fuera de las canchas, por lo que no le renovarán contrato en Universitario de Deportes.

LEE ADEMÁS: