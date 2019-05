Universitario de Deportes | 'Puma' Carranza: "La 'U' me salvó de ser delincuente"

El ídolo de Universitario de Deportes, José Luis Carranza, se refirió a la importancia del club merengue en su vida. El 'Puma' señaló que le debe todo al equipo de sus amores.

"La 'U' me ha salvado de ser delincuente, el fútbol me hizo, yo he pasado momentos muy difíciles, situaciones en las que incluso me pasaba días sin comer. Por eso, mi gratitud con esa camiseta es infinita. Yo hice una promesa y la he cumplido, he entregado todo de mi parte por un equipo que me dio absolutamente todo en la vida", dijo José Luis Carranza en una entrevista con Diario Correo.

Pudo jugar en el extranjero

El 'Puma' Carranza aseguró que tuvo ofertas del exterior, pero su compromiso con Universitario de Deportes fue tan grande que las rechazó.

"Tuve muchas. Recuerdo una del Racing de Argentina, también de Colombia y Ecuador. Hubo una muy importante también de España. Pero yo estaba agradecido, yo le prometí a Jorge Nicolini que nunca me iba a ir de la 'U'; fue un trato de palabra y siempre lo cumplí. Incluso, cuando estuve hasta cinco meses en la banca de suplentes. Yo a Nicolini, uno de los mejores dirigentes que ha tenido el club, no le podía fallar", contó.

Aceptaría ser DT de la 'U'

Finalmente, el 'Puma' Carranza señaló que le gustaría dirigir a Universitario de Deportes y llamaría a otros exfutbolistas identificados con el club para su cuerpo técnico.

"Por supuesto. Yo y con un grupo lindo como Roberto Chale; me gustaría tener a 'Balán' Gonzales, a John Galliquio, gente que se ha sacado la mugre en los momentos malos. Gente que ama la camiseta. No como los dirigentes de ahora, que son muy malos y además solo ven sus intereses. Hoy hay gente muy profesional que además quiere al club, gente de la casa, que siente los colores, que han nacido para sufrir por la 'U'...".