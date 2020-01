Jonathan Dos Santos no solo ha alegrado a los hinchas de Universitario de Deportes con sus goles, sino que el propio número ’9’ charrúa está feliz por el gran arranque con la crema puesta. Pese a ello, no se duerme en sus laureles y espera seguir con esa racha hoy cuando enfrenten a Boca Juniors.

El próximo 21, cuando debuten en la Copa Libertadores ante Carabobo, Dos Santos deberá estar dulce y fino. Los hinchas de Universitario confían en que el delantero haga valer toda su experiencia en los duelos por la Fase 1 contra los venezolanos.

Universitario de Deportes | Jonathan Dos Santos quiere seguir ‘mojando’

Es momento del ‘café’

Tuvo unos minutos ante Huracán, pero contra Boca Juniors estará desde el vamos. Hablamos del colombiano Donald Millán, quien tendrá la difícil misión de llevar los hilos de Universitario de Deportes ante un equipo poderoso -por historia y por plata- como el cuadro que dirige Miguel Ángel Russo.

El ‘cafetero’ no dudó en confesar que, a pesar de su juego exquisito, no tendría problemas en tirarse de cara por un balón. “Al CT le gusta que ataquemos rápido con pases largos hacia adelante y creo que yo les puedo ayudar en eso por la precisión que tengo en ese tipo de juego. Esa es la mayor virtud que yo veo que puedo ayudar a la ‘U’; igual si me va a tocar defender y tirarme al piso, no voy a tener ningún problema”, dijo el refuerzo de Universitario.

También puedes leer:

Selección peruana | La atención médica que recibió Franco Medina tras la lesión al hombro que sufrió en prácticas de la Sub-23 [VIDEO]

Selección peruana Sub 23: Kluiverth Aguilar reemplazará a Franco Medina en el Preolímpico Colombia 2020, según ESPN

Thomas Müller y Mats Hummels tienen chances de estar con Alemania en los Juegos Olímpicos Tokio 2020