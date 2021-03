Universitario tiene el plantel necesario para pelear el título nacional y buscar superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, opinó este lunes Hernán Novick, a contados días para el estreno del equipo crema en la Liga 1 Betsson 2021.

“Es una responsabilidad jugar en un club como Universitario. Vine con mucha confianza y muchos desafíos por cumplir. Vine para salir campeón y creo que tenemos el plantel para hacerlo”, indicó el volante uruguayo en una entrevista con Las Voces del Fútbol.

La Copa Libertadores “es un torneo muy difícil, donde están los mejores de América”, reconoció el charrúa, pero aclaró que los merengues estarán preparados para competir. “Estamos para demostrar que podemos pelear. Va ser un gran desafío pasar de fase”, agregó Novick.

Tras marcar dos goles en los últimos tres amistosos de la ‘U’, se siente a gusto más cerca de la portería rival, indicó. “Hablé con Ángel (Comizzo) y le dije que me gustaba jugar más de mediapunta y me estoy sintiendo más cómodo ahí. Pero si me pone en otra (posición), tenemos que hacer caso. La idea es salir jugando de atrás”, detalló.

FBC Melgar, rival de Universitario para su debut en la Liga 1 2021 (este sábado en el estadio Alberto Gallardo), no será nada sencillo, advirtió Hernán Novick.

“Sé que es un equipo importante y se reforzó bien, va ser duro. Igual nosotros estamos muy bien. De los tres partidos amistosos que jugué, contra Binacional fue donde mejor me sentí”, declaró.

El mediocampista también se refirió a quiénes serán los dueños de la táctica fija: “Por ahora no hay nada formulado en cuanto a quién patea qué, pero en tiros libres ahora último estábamos Santillán, Urruti y yo”.