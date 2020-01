“El doctor del club me dijo que tengo una semana de para y no llegaría al partido ante Carabobo”, fueron las palabras de Rafael Guarderas, volante de contención de Universitario de Deportes, que sufrió una distención en el aductor de la pierna izquierda, y además del cotejo de vuelta por la Copa Libertadores, se perdería también la primera fecha de la Liga 1.

En ese sentido, el comando técnico está trabajando para suplir a ‘Rafa’ en la zona medular, la posición en el campo donde menos alternativas tiene la ‘U’ actualmente.

Por lo visto en los amistosos, en la ‘Noche Crema’ y en la ida de la primera fase del certamen continental, todos los boletos se los llevaría Jesús Barco. Cada vez que el futbolista de 22 años fue requerido, respondió a la altura de las circunstancias, como en Puerto Ordaz, donde arrebató balones, dio pases seguros y ayudó en el ataque.

Sin embargo, hay un jugador que se quiere meter por los palos y adueñarse de esa posición: Gerson Barreto. El exCantolao todavía no termina de deslumbrar al comando técnico merengue. No obstante, viene desde atrás y agarrando fuerza para hacerse notar y ser la sopresa el próximo martes 28 de enero.

¿Sientan al ‘Chato’?

Alejandro Hohberg tuvo una pretemporada con altos y bajos, porque contrajo una misma lesión (sobrecarga muscular) que no lo deja tranquilo hasta hoy. Además de no estar al cien por ciento físicamente, el ‘Enano’ tuvo una discreta actuación contra Carabobo. Por eso, el CT estaría pensando en poner desde el vamos a Luis Urruti, quien le cambió la cara en el segundo tiempo a la ‘U’ en Venezuela. Esta semana será decisiva para definir el once titular.