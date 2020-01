Gregorio Pérez: “Me conmovió la hinchada”

Termina la conferencia de prensa Gregorio Pérez y el sol arde en Campo Mar. Toma sus lapiceros y su portafolio, donde guarda los secretos más importantes de su Universitario de Deportes, y me pregunta de qué medio soy. De El Bocón, le respondo. Me cuenta que nos leía desde aquellos incipientes años del diario, cuando vino al Perú como DT de Peñarol a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Alianza. Conversador, comedido, pero especialmente sencillo, el técnico crema trata de recordar el nombre de un delantero íntimo de aquel año, de tez morena, pero no encuentra ese apellido entre los anaqueles de su memoria, llena de recuerdos, nombres, estrategias, preocupaciones, etc. Con esa educación que lo caracteriza, y mientras caminamos, nos indica donde hacer la nota. Es una banca del predio de la playa crema. Deja sus cosas en el asiento de cemento, se acomoda y dice: “No recuerdo el nombre de ese jugador. Comencemos”.

¿Terminó bastante fastidiado por haber terminado el partido contra Carabobo con un empate?

Para nada me sentí molesto; al contrario. Recién un colega suyo me decía que llegó 26 veces la ‘U’ y tuvo casi 14 pelotas quietas, incluidos 10 córners. Es cierto que nosotros tuvimos situaciones y no pudimos concretar, pero uno tiene muchos años en esto. Le manifesté a mis jugadores que lo podíamos ganar, sí, pero que teníamos que tomar nuestro cuidado y recaudo. Yo veo que todo muy parejo, todo muy difícil, y nosotros logramos un buen resultado. Pero ahora tenemos que definirlo acá y vamos a comenzar el partido clasificado. Tenemos que trabajarlo, pero conforme quedé y estoy muy conforme con lo que vinimos haciendo.

¿Pero no le preocupa que le hayan anotados siempre en los duelos amistosos y oficiales de este año?

Está dentro del fútbol. Es difícil terminar con el arco en cero, los rivales también juegan, y todo fue dentro de nuestra preparación, pero somos un equipo donde recién llevamos 33 entrenamientos y que todavía falta trabajo, porque esto no es de la noche a la mañana. Preocupaciones siempre hay. El día que no esté preocupado no puedo trabajar más en esto. Eso es una realidad.

En el aspecto ofensivo ¿cuánto se ha trabajado?

Todos los días. Nosotros desde que comenzamos la pretemporada siempre con la pelota. Nosotros entrenamos y seguimos haciendo, hoy mismo hicimos, todos los días hacemos trabajos de definición, trabajos defensivos. Pero hay una realidad también, de que uno debe ser consciente, que todo es paulatinamente para llegar a cierto automatismo, a la mejor forma. Tenemos un gran respuesta del plantel, que es lo más importante. El plantel está concientizado con nuestra causa y eso para nosotros es muy importante.

Hablando de proceso, ¿en qué porcentaje de avances cree que está la ‘U’ hoy?

No, yo no hablo de porcentajes. Yo digo que a medida vayan transcurriendo las semanas, vamos a estar mejor y vamos a llegar al rendimiento óptimo. Hoy todavía no lo logramos, pero vivimos la realidad, no hay ninguna excusa. Vivimos los momentos. Éramos conscientes de que necesitamos exigencia a nivel internacional. Fuimos a Argentina. Nosotros en 10 días jugamos 4 partidos con viaje. Pero eso a nosotros nos dio la pauta de tener un panorama más claro de ciertos rendimientos y evaluaciones que hacemos para ir desarrollando el trabajo y llegar de la mejor manera a la competencia. Nosotros creemos que estaba fijado el 21 para Carabobo y bueno allí nos preparamos. Quizá no llegamos de la mejor manera, pero había que afrontar el partido. Ahora tenemos una semana más y mientras vaya transcurriendo el tiempo vamos a ir mejorando.

Lo saco un momento de plano deportivo ¿Qué es lo que más se la sorprendido de la ‘U’?

Los hinchas. Me han conmovido los hinchas. Tiene similitudes con Peñarol. Como estuve tantos años en Peñarol, al hincha de la ‘U’ lo asimilo mucho con el hincha de Peñarol. Un respaldo total. Aparte la infraestrucura que tiene el club. Esto (mirando las instalaciones de Campo Mar) es una belleza.

A lo largo de su carrera, ¿Cómo se ha manejado usted con el tema de la indisciplina?

Yo realmente creo en el jugador de fútbol, en el ser humano. El compromiso es en el entrenamiento, en la concentración, en el partido. A mí no me interesa la vida personal, en el sentido de que no ando persiguiendo a nadie. Pueden darse situaciones o no, pero yo no entro en ese tema. Yo sé lo que tengo que hablar con un grupo y yo sé la respuesta que tengo que recoger de ese grupo. Pero yo en ese tema públicamente no incursiono y no hablo de nadie y menos de mi club.

¿Qué jugador de las menores lo ha sorprendido?

En líneas generales hay buenos jugadores. Ahora acá se está siendo un trabajo muy organizado, con un cuerpo técnico muy amplio y muy criterioso, que es Paul Cominges que está al frente. Yo tengo poco tiempo en el club, y para hablar de un jugador específicamente, no estaría bien, porque hay varios que están luchando por tener un lugarcito.

