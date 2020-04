El futbolista de UTC, Gino Guerrero, reveló que en el 2017 estuvo a punto de fichar por Universitario de Deportes, pero el presidente del cuadro cajamaquino no lo dejó irse.

“Se comunicaron conmigo y ya estaba todo cerrado. Incluso Juan Carlos Ortecho (exgerente de comunicaciones) me fue buscar a mi departamento, pero el presidente de UTC no quiso soltarme. Y luego justo le pasó a la 'U' el problema de no poder firmar y posteriormente me fui a Guaraní de Paraguay", dijo en una entrevista con Ovación.

Por otro lado, Gino aseguró que en UTC aún no hablan sobre el tema de los sueldos en medio de la crisis por coronavirus y aseguró que no aceptarán una reducción de los salarios.

“Hasta ahora no se habló nada, pero cada uno tiene una posición, la cual es de no aceptar. Han recibido ahora un apoyo de la Federación y recibirán más ayuda de otros entes, y creemos que da para estar al día. Tenemos que ver la manera que nos entiendan nosotros, es algo inoportuno, pero tenemos familia, cosas que pagar siempre. No podemos aceptar una reducción, si se ponen en esa posición se verá en el momento”, comentó.

Gino Guerrero señaló que aún suena con volver al extranjero. “Este año será muy importante para demostrar que tengo posibilidad de ir al extranjero y no regresar varios años. Quiero consolidarme en un equipo de afuera”.

