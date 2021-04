Siempre directo. Germán Leguía, una vez más, criticó el desempeño de Universitario de Deportes. Ello luego del triunfo 1-0 ante San Martín y a pocos días del debut ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2021.

Germán Leguía señaló que no le gusta la forma en que juega el cuadro que dirige Ángel Comizzo.

“No solamente este año, fútbol la ‘U’ no juega hace tiempo, juega como equipo chico. Si no se hacen hace respetar, los van a pasar por encima. Con Comizzo no sabes, nunca me ha gustado como DT de Universitario”, dijo en Las Voces del Fútbol.

Luego se refirió al debut en la Libertadores que será el próximo miércoles ante Palmeiras. “Con la actitud del entrenador me da miedo la ‘U’ en la Libertadores. Espero que, con Carvallo a la cabeza, no le hagan caso y sepan lo que representan. La ‘U’ tiene algo diferente a otros que se llama camiseta”, sostuvo.

“Mira a Gareca con Perú, nunca lloró y llegó a Rusia. El equipo está entregado, pero Comizzo seguro está molesto con la dirigencia porque no pudo traer a sus extranjeros. Ya saben que su carácter es especial”, agregó.