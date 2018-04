Galliquio dispara contra Troglio: "No me gusta como trabaja"

John Galliquio no se guardó nada y habló fuerte sobre el técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio. El defensa aseguró que es el principal culpable del mal momento del conjunto crema.

"Troglio es el entrenador, que tiene que poner el pecho y todo. ¿Si creo que debe cambiar algo en su planteamiento? Lo he tenido como técnico y reservo mi comentario. Pero él no me gusta, los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera son Juan Reynoso y 'Chemo' del Solar. Los técnicos que saben son los que trabajan. Yo no jugaba el año pasado no porque estaba viejo o lesionado, sino porque no me tenían en cuenta. Por más que no podía contratar, sabía que no me iba a tomar en consideración y que no iba a seguir este 2018", dijo John Galliquio en RPP.

Sin pretextos

John Galliquio también señaló que no se debe usar como excusa el no haber podido fichar a inicios de año y señaló que Universitario de Deportes tiene gente de experiencia para poder estar mejor en la tabla.

"Este es un momento para preocuparse, no se puede ganar de local. Desde el inicio de año ya se sabía que no se podía reforzar, es una excusa y un pretexto. En el fútbol son once contra once, todos con dos piernas y dos brazos, y tampoco es que los rivales sean unos fenómenos. Tampoco es que están jugando con chicos que recién han debutado, futbolistas como Aldo Corzo, Jersson Vásquez y Alberto Quintero ya estaban en 2017"