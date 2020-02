Una eliminación como la que sufrió Universitario de Deportes el miércoles contra Cerro Porteño es un trago difícil de pasar. Porque esta ‘U’ perdió luchando, insistiendo, dejando todo el esfuerzo sobre el gramado de la Nueva Olla.

Uno en especial fue Federico Alonso, ese uruguayo que llegó el 31 de diciembre al Perú para sumar al equipo merengue, en vísperas de año nuevo, mostrando que cuando se quiere, se deja hasta a los seres más queridos en fechas especiales.

Universitario de Deportes: Federico Alonso confiesa que no pudo dormir tras eliminación

“La verdad que no lo vi (la repetición del partido), porque me costó horrible dormir anoche, los compañeros también lo sienten así, entonces preferí no verlo porque realmente te amarga, porque estuvimos muy cerca”, confesó el ‘Caballo’ de Universitario con mucha más tranquilidad que con la que se fue al final del partido.

Y mucho de esa sobriedad tiene que ver su esposa y sus dos hijos, quienes lo recibieron con los brazos estirados para darle cariño al padre y, de paso, consuelo.“Uno siempre está para dejar lo mejor dentro del campo. Ahora la familia ya está acoplada acá y muy contento por eso”, señaló mientras sus seres más amados lo veían desde un lado, asombrados, por la gran cantidad de periodistas.

No quiere ser uno más

‘Fede’ -antes de partir a su hogar con su familia- avisó que quiere dejar huella en Universitario. “Uno siempre que llega a un equipo, más de esta magnitud, trata de conseguir cosas lindas como para dejar una marca”. Y se lo va ganando.

