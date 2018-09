Universitario: "Imposible jugar en el Nacional porque cobran como en Wembley"

Universitario de Deportes sacó un triunfo agónico frente a UTC. Uno de los puntos que complicó más a los cremas fue el estado de la cancha del Monumental, que lució muy deteriorada.

El gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes aseguró que el club quiso mejorar la cancha previo al partido.

"Sabíamos que la cancha no va a llegar. Yo publiqué algo al respecto, obviamente yo no soy el que juega, vamos a evaluar qué se puede hacer al respecto. Había una idea de jugar en el Nacional, pero con estas sanciones no tiene sentido", dijo Carlos Univazo en Fútbol Como Cancha de RPP.

Como en Wembley

El Estadio Nacional ha tenido buena acogida para los hinchas de Universitario de Deportes, pero el costo de alquiler es muy alto para el club, por lo que fue descartado.

"Cómo podríamos jugar en una buena cancha a puertas cerradas que tiene un costo como jugar en Wembley", añadió.

Universitario de Deportes tendrá un evento evangélico en el Monumental y el equipo tendría que cambiar de localía. "Si no se puede jugar ahí, porque el técnico lo determina, vamos a buscar las alternativas. Estaba molesto (Nicolás Córdova) por lo que dijo ayer, pero como el equipo ha ganado, obviamente vamos a buscar una solución a este asunto", expresó.