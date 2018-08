Universitario de Deportes descartó el fichaje de Mauricio Pinilla

El mundialista con la selección de Chile, Mauricio Pinilla, ha sido vinculado en las últimas horas con Universitario de Deportes, ya que su técnico Nicolás Córdova lo habría pedido para reforzar al equipo.

Sin embargo, el gerente de Universitario de Deportes, Francisco Gonzales, descartó que el delantero chileno llegue al conjunto crema.

"Nos encantaría contratar a un jugador como Pinilla, pero no hay nada. No está en nuestra realidad, completamente fuera de nuestro presupuesto. Nosotros tenemos una prohibición de contratar jugadores este 2018, sólo para el próximo año. Y aunque nos levantarán la sanción, no tendríamos dinero para tenerlo", dijo el dirigente a La Cuarta de Chile.

LEE ADEMÁS: