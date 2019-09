​Universitario de Deportes: ¿Desde cuándo comenzó a confundirse a 'Lolo' Fernández con José Olaya? | VIDEO

VER AQUÍ | ¿Cuándo comenzó a confundirse a Lolo Fernández con José Olaya? El 'blooper' nació en las cabinas de transmisión de Fox Sports y, como era de esperarse, fueron los seguidores de equipos rivales como Alianza Lima y Sporting Cristal los encargados de hacerlo correr como pólvora en redes sociales. El ex delantero de Universitario de Deportes es uno de los más respetados en la historia del fútbol peruano por su poder goleador, pero al parecer en Argentina no lo tenían muy bien mapeado.

El 20 marzo del 2014, Universitario pisó Curitiba para chocar con el Athlético Paranaense en su choque de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores. Un grosero error cometió el comentarista de la cadena internacional Fox Sports, Emiliano Pinsón. El argentino afirmó que el máximo ídolo crema era el mártir nacional José Olaya y no Lolo Fernández.

'El máximo ídolo del equipo crema es el señor José Olaya, que en 2013 cumplió 100 años', dijo Pinsón, quien luego corrigió su error tras la enardecida reacción de los hinchas de Universitario de Deportes. 'Quiero pedirle disculpas a los hinchas. Fue un error mío. No quise faltar el respeto a nadie. Fue un error de principiante. Sé quién es ‘Lolo’ por historia, aunque no lo vi jugar, es un histórico. Fue una confusión de nombres que se generó en las redes. No tenía una computadora y no pude corroborar la información', aseguró la figura de Fox.

La segunda vez que confundieron a Lolo Fernández con José Olaya fue el 8 de abril del 2014, en aquella ocasión Fox Sports lo volvió a hacer. Al parecer un 'trol' filtrado en la narración del duelo entre Universitario y Vélez Sarsfield, por la misma Copa Libertadores, decidió mandar un mensaje 'especial' con el hashtag que oficial.

A Lolo Fernández no lo han confundido solo en los partidos de Universitario, en Fox Sports también han hecho esa referencia equivocada en partidos de sus clásicos rivales del fútbol peruano como Alianza Lima y Sporting Cristal. Es así como el 08 de marzo del 2017, celestes recibieron a Santos en su primer partido por el Grupo 2 de la Libertadores y el narrador Ariel Helueni dijo 'Claro. Otro futbolista que jugó en el Santos en los 50's fue José Olaya, ídolo de la 'U''.

Tremendo fail en vivo no podía pasar desapercibido, el narrador de Fox Sports pidió disculpas a todos los hinchas de Universitario de Deportes por confundir a Lolo Fernández con José Olaya utilizando las redes sociales.

'Vamos hacer urgente una aclaración y un pedido de disculpas enorme. Hay veces que quizás uno comete el error de decir cosas sin pensar. Algún gracioso nos hizo meter la pata. Mil disculpas a la gente de Universitario de Deportes. Pido disculpas a los hinchas de Universitario por el error. Lamentablemente hay gente que actúa de mala fe y yo caí en su broma. Mil perdones. Uno siempre cree que quien se toma el tiempo de escribirnos es para aportar, lamentablemente me equivoque. Un saludo grande a todo Perú’, comentó durante en Fox Sports.

¿Quién fue José Olaya?

José Olaya Balandra (1782-1823) fue un mártir en la lucha por la independencia del Perú, desempeñó la tarea de emisario secreto, llevando mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima a nado. En uno de sus tantos viajes por el litoral fue ser descubierto, apresado, torturado y condenado a muerte.

