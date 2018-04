Universitario de Deportes: las claves del triunfo ante Comerciantes Unidos

¿Importaban las formas? Quizá no, porque el panorama complicado en la tabla acumulada lo obligaba a ganar como sea. Universitario de Deportes por fin celebró su primer triunfo como local en el Torneo de Verano y derrotó por 1-0 a Comerciantes Unidos. Este resultado trae cierta calma al club tras la dolorosa derrota ante Alianza Lima (2-0) en el último clásico. Troglio debe ser consciente de que al equipo le falta contundencia para sellar una jornada redonda. Un triunfo que da tranquilidad para trabajar.

1. Voluntad y esfuerzo

Pese a todas las adversidades que sufren esta temporada por el tema de no poder fichar, los cremas asimilaron el difícil momento y con ímpetu lograron una trabajada victoria frente a Comerciantes Unidos, que llegaba al Monumental sin perder en sus dos últimos juegos fuera de casa.

Tras la derrota en Matute, los días fueron complicados en tienda crema, sumado a que la administración recién esta semana se pondrá al día en el pago de los jugadores correspondiente a marzo. Así afrontaron el duelo en Ate.

2. Mayor jerarquía

Esa fue la diferencia en uno y otro equipo en el ‘Monu’. Universitario de Deportes tuvo elementos de mayor jerarquía y explosión en los últimos metros y aprovecharon el momento preciso para traducir ese dominio en el marcador. La ausencia de Alberto Quintero no se sintió en la escuadra merengue. Incluso, los merengues pudieron anotar un par de goles, pero faltó mayor precisión en los últimos metros. Eso debe mejorar Troglio, ya que otros rivales no los perdonarán y la pagarán caro.

3. Factor Manicero

Sin duda fue el factor clave en el compromiso. El mediocampista argentino jugó su tercer partido en la temporada y lo hizo de gran forma. ‘Mani’ guió a sus compañeros al triunfo y se cansó de dar pases de gol para sus compañeros, quienes no supieron aprovechar. Su anotación en el inicio del segundo tiempo dio la tranquilidad para manejar el duelo sin caer en la desesperación. Más allá del penal errado, Manicero fue el ‘man of the match’ y el arma de Troglio en un plantel muy reducido.

4. Paciencia y tranquilidad

Universitario de Deportes tuvo la paciencia para romper la paridad ante una defensa bien estructurada como Comerciantes. Tuvieron criterio para rotar el esférico y ser punzantes en los momentos necesarios. Sin embargo, también mantuvieron la calma en los últimos minutos, cuando el adversario adelantó sus líneas y comenzó a bombardear el área estudiantil. Dos virtudes necesarias en todos los compromisos, en especial este, para marcar un antes y después en la temporada.

5. Solidez en defensa

Ante la lesión de Juan Manuel Vargas apareció Axel Chávez para darle seguridad y marca a la franja izquierda de la defensa. Sumado al trabajo de Aldo Corzo (derecha) dieron cierta sensación de seguridad. Brayan Velarde y Horacio Benincasa cumplieron una buen partido esta jornada. ¿Debería repetir este bloque posterior Troglio? Quizá sí, ya que son elementos con juventud y apoyados con la experiencia de Adán Balbín podrían darle mayor rodaje a esa retaguardia de Universitario de Deportes.