Universitario | Carlos Moreno dispara contra Jean Ferrari: "No está capacitado para gestionar un club grande"

El exadministrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, no se guardó nada y le respondió a Jean Ferrari, actual gerente deportivo merengue, quien denunció un mal manejo de la gestión anterior en el club.

"Lo que dice la comunicación de la FPF es que el jugador (Tiago Cantoro) es extranjero y puede ser contratado por Universitario de Deportes, lo cual nos otorga la razón para no haberlo contratarlo porque sino ocupaba plaza de extranjero y nos hubiéramos excedido el cupo de extranjeros que podía contratar el club", dijo Carlos Moreno en declaraciones recogidas por el diario Depor.

"Lamentablemente, Jean Ferrari no ha sabido separar sus enconos personales con la gestión que debe realizar en beneficio del club y no ha tenido el menor reparo en poner en medio a un chico que no tiene la culpa de eso, quedando demostrado que no está capacitado para gestionar un club grande como Universitario de Deportes", añadió.

Además, tal y como dice la publicación del diario Depor, Carlos Moreno le recordó a Jean Ferrari el descenso que tuvo la César Vallejo cuando era el gerente deportivo del club trujillano.

Universitario de Deportes pelea el título

El cuadro crema es el único líder del Torneo Clausura y tiene un punto más que sus más cercanos perseguidores que son Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario de Deportes enfrenta la próxima fecha del Torneo Clausura a la Academia Cantolao en el estadio Monumental.

Universitario igualó sin goles ante César Vallejo en Trujillo la fecha pasada | VIDEO: Gol Perú

