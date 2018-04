Benincasa sobre viaje a Cajabamba: "La pasamos muy mal"

El defensa de Universitario de Deportes, Horacio Benincasa, lanzó una fuerte queja por lo que tuvieron que pasar para llegar hasta la ciudad de Cajabamba para enfrentar a UTC.

"Estoy orgulloso de mis compañeros por la manera cómo encararon este partido. Y es que tuvimos que despertarnos a las 7 de la mañana, luego desayunamos y almorzamos dos horas después y de ahí subimos al bus para llegar a esta ciudad y puedo decirles que el camino fue muy pesado. Realmente la pasamos muy mal para llegar hasta acá", dijo Horacio Benincasa en GOLPERÚ, tras el partido.

"Yo no entiendo cómo la comisión de licencias son tan exigentes para el tema de las canchas y no ven que en esta ciudad no hayan sitios en donde quedarse. Por estas incomodidades, pienso que este punto ante UTC sirve de mucho, aunque también somos conscientes que tenemos que sumar de a tres", añadió.