Arquímedes Figuera y la razón por la que no seguiría en Universitario

Universitario de Deportes no puede fichar esta temporada y por eso busca retener a la base de su equipo del año pasada. El venezolano Arquímedes Figuera fue importante para los cremas en 2017, sin embargo, se complica su permanencia en el club de Ate.

Y es que Universitario de Deportes aún no termina de pagar el préstamo de Arquímedes Figuera a Deportivo La Guaira. El conjunto crema todavía debe dinero al conjunto venezolano y si no termina de pagar no podrá extender la cesión del volante.

Universitario de Deportes todavía le queda cancelar la última cuota del préstamo de Arquímedes Figuera y negociar la renovación del futbolista. Si esto no sucede, el volante tendrá que regresar al Deportivo La Guaira de su país.