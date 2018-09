Figuera reveló que crack de la Premier League lo respaldó tras insultos

"Para marcar mi propia historia y lo segundo que me sostuvo fue mi familia y el respaldo que me dieron en la Selección y el plantel de Universitario de Deportes. Salomón Rondón me escribió y realmente me dio un respaldo que no esperaba, me dijo que me quedara, que aguantara hasta el final y que terminara de la mejor manera", añadió.

LEE ADEMÁS: