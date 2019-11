No va más en Universitario de Deportes. El técnico argentino Ángel Comizzo no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y comunicó miércoles a los jugadores su decisión de no seguir en el cuadro crema.

Según el periodista Gustavo Peralta, Ángel Comizzo llegó a Campo Mar para informarle a los futbolista de Universitario de Deportes que no continuará en el equipo y se despidió de cada uno.

Hoy en Campo Mar, Ángel Comizzo le comunicó a los jugadores su decisión de no continuar. Se despidió de cada uno. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 27, 2019

La dirigencia de Universitario de Deportes y Ángel Comizzo se reunieron, pero el técnico argentino rechazó la oferta de renovación un tema económico.

Recordemos que Ángel Comizzo, campeón con Universitario en 2013, volvió al cuadro crema para reemplazar a Nicolás Córdova. El argentino agarró el equipo en una situación complicada y lo llevó a pelear el título hasta la última fecha.