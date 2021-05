Conforme y agradecido con sus dirigidos se mostró Ángel Comizzo tras el triunfo que consiguió Universitario este lunes contra UTC en Villa El Salvador, imponiéndose en un duelo pendiente por la tercera jornada del grupo A de la Fase 1 de la Liga 1.

Luego del aplazamiento del encuentro por varios contagios de COVID-19 en el plantel crema y una serie de comentarios al respecto, la victoria fue más que celebrada por el técnico argentino.

“Fue un partido muy disputado y peleado, no se jugó bien por momentos, hubieron muchos lanzamientos, gracias a Dios lo sacamos adelante”, declaró Comizzo en diálogo con Gol Perú al final del compromiso.

“Yo tenía algo contenido porque se había hablado mucho de este partido y los jugadores estaban muy metidos para ganarlo”, agregó.

¡DURO ENFRENTAMIENTO! 🗣 Ángel Comizzo 🇦🇷, técnico 🧠 de @Universitario: "Fue un partido muy peleado. No se jugó bien por momentos. Gracias a dios lo sacamos adelante. Nos metemos en la lucha". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/Yj4bKliIRF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) May 10, 2021

No fue una tarea sencilla, menos con elementos que no llegaban con regularidad, aclaró el DT. “Fue muy intenso el partido, no es fácil con jóvenes que no habían jugado seguido o jugadores que no les toca jugar durante mucho tiempo, pero han sacado el resultado adelante que nos mete en la pelea (por la clasificación a la final de la Fase 1). Ahora toca pensar en Defensa y Justicia”, indicó.

“Se había hablado mucho, los muchachos estaban contenidos y por eso se desató la alegría tras la victoria”, detalló Ángel Comizzo, quien minimizó los rumores sobre su posible salida. “Estoy contento por la entregan de mis jugadores dentro del campo de juego, para mí es suficiente”.

Ayacucho FC, próximo desafío de Universitario, es “otro gran equipo”, advirtió. “Tiene un buen entrenador, es un rival difícil. Ojalá pueda irnos muy bien el miércoles ( en la Libertadores) y conseguir un triunfo también pensando en lo que viene el sábado”, sentenció.