Corzo: “El principal objetivo de jugar en Universitario es ser campeón”

Aldo Corzo se exige al máximo en la pretemporada de Universitario de Deportes, el crema se ha vuelto en uno de los pilares del equipo e incluso ha portado la cinta de capitán en algunas ocasiones. Lateral derecho tiene claro cuál es el objetivo del plantel para el 2020.

"El principal objetivo de jugar en la U es ser campeón, en lo personal lo quiero cumplir pero somos un equipo y es un trabajo de todos, llevo 3 años en la U este es el 4to pero es un objetivo que lo vamos a lograr todos juntos”, declaró el jugador de Universitario a ESPN.

Otro integrante de Universitario de Deportes que estuvo presente en la conferencia de prensa fue Federico Alonso, el refuerzo uruguayo aseguró no sentirse presionado por tener que reemplazar a jugadores referentes como la ‘Sombra’ Ramos y el ‘Mudo’ Rodríguez.

“Estos últimos años he jugado por izquierda pero no tengo problema en jugar por derecha. A la hinchada, que estén tranquilos que nosotros vamos a hacer lo mejor para sacar buenos resultados sean partidos de práctica u oficiales.Reemplazar a Ramos y Rodríguez, que son centrales mundialistas, no es una presión para mí es un desafío”, comentó el charrúa que ha llegado para ser dueño de la primera línea en Universitario de Deportes.

