Alberto Rodríguez, defensor de Universitario de Deportes y titular con la selección peruana en las Eliminatorias a Rusia 2018 y en la Copa del Mundo, no ha jugado toda esta temporada debido a diversas lesiones que lo alejaron. Ya recuperado, el ‘Mudo’ podría debutar con los cremas este sábado ante Ayacucho FC.

Al ser su primer partido en el año, Alberto Rodríguez fue consultado sobre su futuro y posible retiro. “Realmente no tengo pensado dar por cerrada mi carrera profesional. Quiero seguir disfrutando hasta cuando me lo permitan. ¿Si me gustaría seguir el próximo año en la Universitario? Claro que sí”, indicó en entrevista a RPP.

Universitario de Deportes inscribió a Alberto Rodríguez y estuvo en el club recuperándose, el zaguero agradeció lo realizado por los cremas: “Solo me queda agradecer a la 'U' por el gran gesto que tuvo conmigo y por ello quiero retribuirle con trabajo y buenas actuaciones”, agregó.

Ante los problemas en la defensa mostrado en el duelo ante Deportivo Municipal, Ángel David Comizzo alinearía a Alberto Rodríguez y Christian Ramos, pareja de centrales en muchos partidos de la selección peruana, incluso en el Mundial Rusia 2018.

Con respecto a volver a la selección peruana, Alberto Rodríguez no descartó algún posible retorno. “Mientras pueda jugar, esa posibilidad siempre estará abierta, sin embargo, eso ya es decisión del técnico Ricardo Gareca”.