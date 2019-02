Alberto Rodríguez: "Muchos creen que soy hincha de Cristal, pero no lo soy"

Alberto Rodríguez tuvo palabras de agradecimiento a la gente de Universitario de Deportes por el apoyo que ha tenido desde que se lesionó, pese a su pasado en Sporting Cristal.

"Seguir es una manera de agradecer a la dirigencia, al club y a los hinchas que por más que haya tenido un pasado en Sporting Cristal, han reconocido mi trabajo", dijo Alberto Rodríguez en Fox Sports.

Se confesó

Alberto Rodríguez se identificó durante casi toda su carrera con Sporting Cristal, pero señaló que no es hincha del conjunto rimenses, algo que seguro alegra a los fanáticos cremas.

"Muchos creen que soy hincha de Sporting Cristal pero la verdad es que no soy hincha. Pero el cariño uno no se lo puede olvidar, salí de allí, jugué menores. Normalmente en los equipos que he estado siempre hay un cariño", reveló Alberto Rodríguez.

