Alberto Quintero: "Tengo varias ofertas de Perú"

Alberto Quintero sigue sin definir su futuro. El panameño aún no renueva con Universitario de Deportes y reveló que maneja otras ofertas del fútbol peruano.

"Yo estoy tranquilo, estoy disfrutando de mis vacaciones y esperando que se resuelva todo. Tengo varias ofertas de Perú, me quisiera quedar en Universitario porque me ha ido bien ahí, me quiere la hinchada y la directiva y eso es importante", dijo Alberto Quintero en declaraciones recogidas por Ovación.

"Estoy buscando tranquilidad para mi familia, llevo varios años moviéndome por varios países y quiero estar establecido en un solo sitio. Estoy esperando que se resuelva todo", añadió el futbolista.

Cabe recordar que Alberto Quintero pertenece a Lobos BUAP de México y estuvo cedido en el 2017 a Universitario de Deportes. El cuadro crema tiene opción de renovar el préstamo, pero aún no se mueve para retenerlo.