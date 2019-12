En el último entrenamiento de Universitario de Deportes de la temporada 2019 -el 27 de noviembre-, Alberto Quintero detuvo su auto para mandar un mensaje a la administración crema que tuvo un poco de presión: “Me quiero quedar; pero si llega otra oportunidad, hay que evaluarla. Espero que la ‘U’ tome consideración de eso”, dijo aquel día.

Sin embargo, justo un mes después de esas palabras, el popular ‘Chiquitín’ confirmó que permanecerá en Universitario pese al interés de otros equipos por él. “Estoy contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos porque así será, haremos todo por la estrella 27. Fueron pocos días de descanso pero vamos con todo para ponerme a punto”, sostuvo en el aeropuerto para ‘TV Perú Deportes’.

Universitario de Deportes | Alberto Quintero se quedará a pesar de tener ofertas

Está ilusionado

‘Negritime’, quien tuvo ayer su primer entrenamiento en la pretemporada, se mostró entusiasmado con el equipo y CT que se ha formado.

“El técnico que tenemos es muy experimentado. Se armó un gran equipo, llegaron muchos jugadores para la delantera. Creo que junto a la base que quedó, haremos una gran Libertadores. No hay rival fácil, en el fútbol todo es muy parejo”, avisó el atacante de Universitario de Deportes.

Plantel crema pasó exámenes médicos

Todo va quedando listo en Universitario. Ayer, antes de iniciar los entrenamientos, el grueso de jugadores pasaron los siguientes exámenes: odontológico, oftalmológico, laboratorio de sangre, medicina, cardiología y radiografía de tórax.

Tras los mismos, los pupilos de Gregorio Pérez pasaron a la parte física; aunque un rato después hicieron algunos ejercicios con balón. El CT sabe que será fundamental combinar lo físico con la pelota, para llegar con ritmo a la Copa Libertadores.

