Ángel Comizzo no continuaría en Universitario de Deportes. Las negociaciones entre el técnico y el cuadro crema no avanzaron como se esperaba y el argentino no renovaría su contrato.

Universitario de Deportes ya estaría en la búsqueda de nuevas opciones para el banquillo y una de ellas sería la de Daniel Ahmed, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Campeonísimo.

🐯🎙 @Gustavo_p4: "Daniel Ahmed es una opción en Universitario para el 2020 en reemplazo de Comizzo."

¡Estamos en vivo con #Campeonísimo por #RadioFiesta 🎉📻🥳 105.5 FM 🎊⚽ de 10am a 11am! pic.twitter.com/urvRUsKT8O — Carlos Alberto Navarro (@tutigrilloperu) November 27, 2019

Daniel Ahmed es el Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, pero a fin de año acaba su contrato y no seguirá en el cargo, por lo que podría llegar libre a Universitario de Deportes.

Recordemos que el argentino nacionalizado peruano dirigió en Primera División solo a Sporting Cristal y consiguó el título de 2014.

También puedes leer: