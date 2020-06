Hace algunos días, Gregorio Pérez dejó Universitario de Deportes en medio de una polémica decisión de la administración temporal que preside Carlos Moreno. Tras ello, el nombre que viene sonando para ser el nuevo DT del cuadro crema es el de Ángel Comizzo, quien dejó el club a fines de 2019.

El ‘Cuto’ Guadalupe, exjugador de Universitario, habló sobre la posible llegada de Ángel Comizzo al cuadro crema: “El que no tiene memoria, olvida la historia. Cómo puede ser posible que se hable de su regreso. él no tiene credenciales para asumir el cargo. Mandó a la baja a César Vallejo y dejó abandonado a la ‘U’ para irse a México. No se pasen”, comentó en Trome.

“Le pagó mal a la ‘U’, que le dio vida. No dirigía hace muchos años y a pesar de eso, se fue. No tengo nada contra él, no lo conozco, pero como hincha no olvido que dejó al equipo de un momento a otro, entre gallos y medianoche”, añadió sobre la llegada de Comizzo y afirmó que “parece que hay un pacto entre (Carlos) Moreno y Comizzo”.

Sobre la salida de Gregorio Pérez, Guadalupe dejó en claro su opinión: “Lo fueron ‘cocinando’ poco a poco. Esto ya estaba armado. No es casualidad, no tengo dudas. Al técnico uruguayo lo llevaron a una situación límite para obligarlo a irse. Lo trataron mal y no se merecía eso”, comentó sobre la salida de ‘Goyo’ y afirmó que será una decisión con la que el equipo puede verse afectado.

