Universitario: ¿Cuál es la situación de Guillermo Rodríguez en tienda crema? | VIDEO

Con el pasado choque ante Sporting Cristal, el defensa uruguayo Guillermo Rodríguez ha sumado su tercer partido sin jugar en el equipo titular de Universitario de Deportes, por su bajo rendimiento.

El charrúa empezó a fallar en la fecha seis ante Alianza Universidad y continuó su discreto rendimiento contra Binacional, donde en ambos cotejos anotó sendos autogoles.

Sin embargo, el experimentado zaguero no se amilana y sigue trabajando duro para volver a su mejor nivel por el que la 'U' decidió ficharlo a principios de año.

'Guille' es consciente de que no puede bajar los brazos porque en cualquier momento puede regresar al once titular, ya que Nelinho Quina, quien lo suple en su posición, cuenta con dos tarjetas amarillas y de sumar una más mañana ante Sport Huancayo no estaría habilitado para jugar contra César Vallejo. Por ello, Rodríguez sigue sudando la gota gorda en cada entrenamiento.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

Ricardo Gareca dejaría de ser el entrenador de la Selección Peruana después de la Copa América

Así le fue a los equipos extranjeros que jugaron en la altura de Perú [FOTOS]