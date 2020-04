Coronavirus Perú: ‘Puma’ Carranza se anima a aprender inglés en plena cuarentena

En tiempo de cuarentena a causa del Coronavirus, muchas personas la pasan con sus seres queridos, otros comparten videos en redes sociales, algunos se entrenan para mantener su estado físico óptimo, pero muy pocos José Luis Carranza -exUniversitario- se dedica a aprender un nuevo idioma.

“Estoy repasando las clases que llevo en el Instituto World English y American English”, comenta uno de los emblemas cremas.

Asimismo, se considera una persona bilingüe. También, ya puede expresar las frases clásicas del aliento merengue en inglés. “Let’s Go ‘U’” - “The ‘U’ is the ‘U’".

Carranza relata que obedece el protocolo de Estado de Emergencia con su familia y lamenta lo que está sucediendo en Guayaquil-Ecuador