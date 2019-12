Universitario de Deportes terminó su temporada 2019 consiguiendo el último cupo de los equipos peruanos a la Copa Libertadores. Con cambios en la parte deportiva, los ‘cremas’ esperan’ llegar a la fase de grupos del torneo internacional y luchar por el sueño de todos sus hinchas.

Sin embargo, la administración ‘merengue’ aun presenta algunas diferencias con la salida de Carlos Moreno, quien se refirió al trabajo de los Leguía actualmente: “A todos los hinchas les gusta escuchar que la 'U' no debe plata pero no pueden sustentar eso en una pericia absurda, digna de un programa cómico (...) las afirmaciones de estos señores que se han caracterizado por ser administradores bastante ‘chichas’”, señaló Moreno en Radio Ovación.

Asimismo, Moreno aún no sabe si regresará al mando de Universitario luego de que Gremco vuelva a ser el máximo acreedor del club: “Es una decisión que se va a tomar en junta de acreedores y en ese momento se determinará quién asume la administración concursal del club, yo no he hablado con ningún acreedor sobre esto”, agregó.

Finalmente, Moreno señaló que en caso vuelva a la administración, revisará los contratos: “Tampoco se podrían desconocer de manera abierta al menos que le estén generando un perjuicio evidente al club. No podemos, además de la inestabilidad política del club, generarle una inestabilidad en el ámbito deportivo”, culminó.

