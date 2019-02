Universitario de Deportes descarta la contratación de Luis Aguiar

Nada está cerrado. A un día de la presentación oficial de Universitario de Deportes en la 'Noche Crema', Nicolás Córdova y su comando técnico siguen evaluando la llegado de un jugador más al plantel, incluso hasta dos, pues se trata de un jugador extranjero y nacional. Por ello, el nombre de Luis Aguiar sonó fuerte en las oficinas de Ate para reforzar a los merengues de cara al inicio de la Liga 1.

Sin embargo, el administrador de Universitario, Carlos Moreno, comentó acerca del tema en el último acercamiento que tuvo con la prensa local en Campo Mar luego del entrenamiento y presentación del nuevo sponsor crema. "En estos momentos queda descartada la llegada de Luis Aguiar pero todo va a depender de lo que requiera el comando técnico", comentó Moreno.

Video: América TV

Asimismo, en tienda crema no se hacen problemas con que el 'Canario' haya jugado en el equipo rival, Alianza Lima. El administradorn Carlos Moreno incluso comparó la similitud que pueda compartir con Alejandro Hohberg. "No es que Aguiar sea un símbolo de Alianza, así como Hohberg. Los dos son buenos jugadores y si la U los necesita nosotros no nos vamos a complicar", comentó la 'cabeza' de los estudiantiles.

Ya tiene un propósito

Sobre la venta de Roberto Siucho al fútbol chino, Moreno comentó que no será utilizado para contratar algún otro jugador, pues el dinero será utilizado para otros fines en el club como el tema de las deudas.

TAMBIÉN LEE