No hay mal que dure cien años ni club que lo resista. Frase que Carlos Galván la aplica con la coyuntura que le toca atravesar a Universitario de Deportes. El exfutbolista confía en que tarde o temprano todos los problemas dirigenciales y económicos llegarán a su fin para tranquilidad de la multitudinaria hinchada crema.

“Yo pienso que Universitario va a salir de todas sus deudas y problemas. Va a llegar un momento en el que va a tener que salir de todo. No pienso que toda la vida va a estar de esta manera. Si la 'U' supera todas sus baches y está en óptima condiciones sería Disney”, comentó Galván en dialogo con Desde Las Gradas.

Galván también se dio tiempo para recordar como se dio su arribo a Universitario de Deportes el año 2007. El ‘Negro’ reveló que conocía muy poco de la institución merengue y que la propuesta de la 'U' llegó en un momento donde estaba decidido a colgar los botines.

“Sabía que un equipo grande pero no conocía la magnitud de Universitario, no conocía nada. Surge la posibilidad de la 'U' y creo que la insistencia de ellos fue vital. Le dije que no a un equipo colombiano y otro uruguayo. Yo quería dejar el fútbol y por eso le puse un par de condiciones a Universitario para que me digan que no, pero ellos me dijeron que si. Y así se dio mi llegada", agregó.

