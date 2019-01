Universitario y el blooper tras despedir a juvenil que tenía contrato

Increíble. Universitario 'eliminó' a varios jugadores a fines del 2018 tras haberse terminado su contrato: Raúl Fernández, Juan Manuel Vargas, Arquímedes Figuera y otros jugadores más en donde también figura el volante juvenil Yonathan Cerdán, quien este 2019 sigue entrenando en Campo Mar porque mantiene contrato vigente con el equipo de Nicolás Córdova.

Y es que el volante de 20 años estuvo incluido en la foto de jugadores que dejaban el plantel crema e incluso las redes oficiales de Universitario agradecieron a cada jugador por lo hecho en el 2018. Sin embargo, Cerdán aun tiene contrato con los cremas hasta el final de la temporada.

"Tengo un año más de contrato, pero aún no sé el motivo del por qué no entreno con el equipo primera. Lo más seguro es que me vaya a préstamo, pero yo estoy concentrado en lo mío que es entrenar de la mejor manera", indicó el jugador a Depor.

Cabe mencionar que el jugador viene entrenando a la par con el resto del plantel en las instalaciones de Campo Mar, pero como él ha indicado, puede salir a préstamo a cualquier equipo en el transcurso del año. Cedrán hizo su debut en febrero del 2018 ante la Universidad San Martín en el estadio Nacional.

