Bernardo Medina es arquero de Atlético Grau. Tiene 32 años y es de nacionalidad paraguaya. Hasta allí, no hay ningún aspecto distinto al resto de jugadores extranjeros que llegan al Perú a mostrarse.

Sin embargo, este futbolista guaraní tiene algo que lo hace diferente: fue el verdugo de la ‘U’ en el denominado ‘Capiatazo’ por la Copa Libertadores del 2017, una de las derrotas más dolorosas en la historia deportiva crema. ‘Berni’ le cuenta a EL BOCÓN los detalles de aquel duelo y de su estrecha relación con Gregorio Pérez.

Escribe: Renzo Bravo de Rueda

¿Recuerdas ese camerino de Capiatá posderrota en la ida contra la ‘U’?

Lo recuerdo muy bien. Me parece que fue ayer no más. Habíamos perdido 3-1 de local, y la verdad que casi nadie pensaba que se iba a dar lo que pasó acá en Lima. Recuerdo que los muchachos estaban muy bajoneados, la dirigencia también, pero en el fondo había ese toque de esperanza que se podía.

¿Cuál fue el mensaje dentro del equipo?

Si Universitario nos hizo tres goles aquí en Paraguay, por qué nosotros no podemos hacer tres en Perú. De esa forma nos preparamos y vinimos a Lima, sabiendo que la teníamos muy, pero muy difícil. Pero increíblemente se dio el 3-0.

¿Cómo se considera este triunfo para el club Deportivo Capiatá?

Para nosotros fue algo histórico lo que se consiguió, en una Copa Libertadores, remontar un 3-1, más de visitante, ante un rival copero como Universitario es algo grandioso para Capiatá cuando solo tenía 8 años de fundado en aquel año. Además, era su primera vez en la Copa Libertadores. Fue algo fenomenal.

¿Recuerdas también cómo vivió el rival esa eliminación?

Claro que sí. Empezando desde su cuerpo técnico, Roberto Chale, un técnico bastante experimentado y reconocido también, y recuerdo que en aquel equipo estaba Juan Vargas, jugador de selección, de trayectoria tremenda también; por eso decía que para nosotros fue algo único lo que se vivió.

¿Y el festejo?

Recuerdo que nos reunimos en el medio del campo cuando terminó el partido, empezamos a festejar, parecía que habíamos ganado la Copa Libertadores. Nos merecíamos ese triunfo eufórico, porque en ese torneo es muy difícil remontar un 3-1, y más de visitante.

¿Fuiste entrenado por Gregorio Pérez, hoy DT de Universitario?

Él fue técnico mío en Libertad. Con él conseguimos el Torneo Clausura 2012.

Acá en Perú, se habla muy bien de Gregorio Pérez, ¿qué concepto tienes tú?

Yo también tengo muy recuerdos del profesor Gregorio. Un técnico motivador, que es de conversar mucho con el jugador. Te saca la positivo, también te dice lo negativo, las cosas que tienes que mejorar; es un técnico que no se guarda nada. Particularmente yo lo admiro mucho, le tengo mucho respeto.

¿Hubiera sido lindo volverse a reencontrar en el Apertura?

Sí, claro. Te soy sincero, estuve esperando mucho el partido contra la ‘U’ para poder acercarme y estrecharle la mano y darle un abrazo al profesor Gregorio. Yo sé que él seguramente se va a poner contento al verme.

¿Lo consideras un técnico paternal?

Sí, te hablaba del lado humano que tiene el profesor. Por ejemplo, cuando él fue mi técnico, yo estaba por cumplir los dos años en Primera División. Era, como aquí dicen, un chibolo, tenía 22 años. Para el puesto del arquero con esa edad es ser muy joven, y el técnico me aconsejaba mucho.

¿El enfrentamiento entre Grau y la ‘U’ se habría vuelto más interesante por tu pasado en Capiatá?

Seguro que sí. Pero yo tengo mucha fe y esperanza de que esto va a pasar. Ojalá que uno o dos meses se empiece a normalizar.

¿Siempre quisiste ser arquero?

Yo comencé en la escuela de fútbol, pero era muy bajito y me ponían a jugar por adentro. Pero fui creciendo y me comenzó a gustar mucho el tema del arco, y más viéndolo a José Luis Chilavert. Me empezó a gustar mucho el arco, probé y me fue bien por suerte.

¿De dónde viene la chapa ‘el reloj’?

No sé quién me habrá puesto ese apodo, porque en Paraguay no recuerdo que alguien me haya llamado así. Pero si me dicen de esa forma es porque me imagino que es cuando vamos ganando retardo un poquito los saques de meta.