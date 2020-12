Universitario de Deportes hoy está en la final de la Liga 1 Movistar. Su técnico, Ángel Comizzo en medio de las celebraciones por este nuevo logro de los cremas opinó sobre el descenso de Alianza Lima y aseguró que no se alegra de “la desgracia de los demás”.

“El descenso de Alianza Lima es algo que no me agrada, no le hace bien al fútbol peruano, ni a todos los que amamos el fútbol y ni a los que estamos dentro de la Liga 1. No me puedo alegrar de la desgracia de los demás, no lo haría. Alianza Lima es necesario en el fútbol peruano. Como grande que es pronto va a volver”, manifestó el técnico argentino.

Recordemos que Universitario disputará las finales de la Liga 1 la segunda semana de diciembre ante Sporting Cristal o Ayacucho FC, quienes disputarán primero la final de la Fase 2 y luego las semifinales.

