Universitario de Deportes logró una gran victoria en condición de visitante ante Carlos Stein en el estadio Municipal de Guadalupe. El delantero crema, Alejandro Hohberg, habló acerca de las malas condiciones en dicho recinto.

Una solución para las malas condiciones

“En mi caso nunca me gusta quejarme de la cancha o cosas así, porque si bien lo mínimo que debe tener el campeonato son buenas canchas para todos, las condiciones básicas en el vestuario para el nuestro eran malas, no teníamos agua para las necesidades básicas y eso obviamente a uno como jugador no me gustaría que pase. Entre todos tendríamos que buscar una solución. Las medidas deben ser más rigurosas para el bienestar de todos en general”, afirmó Alejandro Hohberg en el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

No opina sobre el cambio de administración

De otro lado, Alejandro Hohberg habló sobre el pronto cambio de administración en Universitario: “Como jugador te digo que somos empleados del club y tenemos que mantenernos ajenos a eso, enfocarnos en lo deportivo y ver que Universitario esté cada día mejor y en buenas condiciones, que hasta ahora lo hemos tenido y que el club resuelva los problemas que tiene. Nosotros debemos estar lo más arriba posible”, afirmó el delantero crema.

Tienen que aprovechar la localía

Respecto al fixture que le toca a Universitario en las siguientes cinco fechas, donde no saldrán de Lima, afirmó lo siguiente: “Cuando uno juega en Lima, a priori, tienes el fixture más accesible. En estas primeras fechas tuvimos dos visitas complicadas y pudimos ganarlos. Tenemos que aprovechar la localía, hacerla respetar al máximo porque hace varios partidos venimos siendo fuertes en casa y al final el que gana el torneo es porque gana muchos partidos de visitante”, expresó Hohberg.

También te puede interesar