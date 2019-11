Este miércoles, José Carvallo, Aldo Corzo y Alejandro Hohberg fueron los jugadores de Universitario quienes brindaron una conferencia de prensa. Fue el último de los mencionados quien dejó la frase “Garcilaso seguro va a querer arruinarnos la fiesta”, de cara al duelo que afrontarán los cremas ante los cusqueños.

Eso sí, resaltó la decisión de jugar en el Monumental, un día después de la gran final River-Flamengo por la Copa Libertadores: “Lo más justo es que juguemos de local la última fecha con nuestra gente, en nuestra casa, era lo que nosotros queríamos y donde más cómodos nos sentíamos. Ahora depende de nosotros hacer las cosas bien, es una fecha donde hay que estar atentos a lo que pasa en otras canchas porque no depende de nosotros. De nada sirve que no se den algunos resultados y que nosotros no ganemos, tenemos que mentalizarnos en el partido y después veremos lo que pasa”, indicó Alejandro Hohberg.

Además, habló sobre lo que será el duelo ante Real Garcilaso: “Los 3 equipos nos estamos jugando el campeonato. La concentración tiene que estar en tratar de ganar el partido, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Garcilaso seguro va a querer arruinarnos la fiesta y es algo lógico que vamos a estar preguntando lo que pasa en otras canchas”, añadió el atacante crema.

En el año, Alejandro Hohberg es el máximo goleador de Universitario de Deportes en el 2019 y es una de las piezas que nunca pueden faltar en el equipo crema dirigido por Ángel Comizzo. Este domingo dependerán de una caída de Alianza Lima y que Sporting Cristal no obtenga una victoria en su visita a Juliaca contra Binacional.

También te puede interesar