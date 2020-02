Hay derrotas que son más que un marcador en contra y más que una estadística, que un frío número en el resultado. Hay derrotas no aptas para quienes aman de verdad, para quienes viven con toda la emoción a flor de piel, para el hincha fiel, ese que siente con el alma y no con el tacto. Hay también derrotas como esta, que se sienten en el ánimo, que te convierten en un hielo, una estatua, un mudo, que te golpean como si fueran mil derrotas, y te dejan incrédulo, amargo, triste.

Hay derrotas para aprender y corregir. Derrota útil, le dicen los amantes de la vida, los positivos. Y si toca salir a flote, que sea con menos errores, que sea sabiendo que se puede ser mejor y que se puede perder otra vez, y otra más, pero no de la misma forma, no con los mismos pecados. Las derrotas así son regalos, que los cremas deben aprovechar en la semana, para pensar en lo malo, en la ausencia de juego, de marca, de idea, de amor.

Hay derrotas que te abren la mirada los ojos, el panorama. Te permiten saber quiénes sí, quiénes no, y cuándo sí y cuándo no. Como para pensar otra vez si un mediocampo con Rafael Guarderas y Gerson Barreto, que son dos jugadores de características parecidas, es lo ideal. O si aún se puede utilizar a Alejandro Hohberg, que con los años se volvió en un jugador más vertical, para el puesto de creativo y pensante en el equipo. Son caídas que son capaces de cerrar círculos.

Hay derrotas que no te dejan dormir, que se reproducen una y otra vez en la total oscuridad de tus párpados, que se miran una y otra vez, que se analizan. Como la que debió vivir ‘Fede’ Alonso, recreando ese mal rechazo, que pudo ser mejor, que pudo ir fuera, apagar el incendio y no dejar a Jersson Vásquez con esa zurda letal para anotar. Reviviendo casi sin pausa ese penal, esa pésima forma de retroceder del equipo, esos errores tan inocentes.

Hay derrotas que te devuelven a tierra, que son una lluvia de humildad, y te bajan de tu nube. Derrotas que te enseñan que no puedes gritar campeón con tres partidos, que el año es largo aún y que vendrán más derrotas, una tras otra. Derrotas que te gritan a la cara que no puedes salir pensando en celebrar antes de pensar en jugar, que el equipo no se puede cambiar tanto, que no se puede subestimar, y menos a los ‘poetas’. Hay derrotas que dejan claro que los antecedentes son solo eso: antecedentes.

Hay derrotas que sacan todo lo peor de ti, tu desesperación y angustia, tu frustración y molestia. Hay derrotas que te denudan y te liberan, que te muestran tal y como eres. Entonces, todo es más difícil, y hasta lo fácil suena a hazaña. Como hacer un gol, en este caso. Porque la ‘U’ terminó, una vez más, mandando a cinco jugadores al ataque, buscanda a presión, a fuerza, a pelotazo. No importó el buen pie de Millán ni lo bien que sale Dos Santos para tocar. La ‘U’ sacó se hizo rústico, sacó su lado más cavernícola, y hasta los goles cantados fueron fallados. La ‘U’ no fue la ‘U’.

Y hay derrotas que son todas las derrotas posibles, la que enseña, la que abre los ojos, la que se analizan una y otra vez, la que te hace humilde y la que saca lo peor de ti. Y esta fue una de ellas. Y lo mejor de todo, es que pasó recién en la cuarta fecha, así que a levantarse y mirar para adelante, que también hay las derrotas que te obligan a pararte.