Pedro Troglio reveló a Fox Sports si dirigirá Alianza Lima [VIDEO]

Pedro Troglio dijo que evitaría dirigir al cuadro de Alianza Lima, ante una eventual propuesta de los directivos del club blanquiazul.

En el programa Fox Sports Radio Perú, el técnico de Universitario de Deportes, afirmó que recibe un buen trato en el cuadro crema y que, por eso, no tomaría una decisión para darle un disgusto al equipo ni directivos del equipo que actualmente dirige.

"Generalmente, evito dirigir lugares contrarios a los lugares donde me han tratado de primera. Como la vida me ha dado la posibilidad de dirigir, de vivir bien", mencionó.

Club de Gimnasia

En otro momento, Troglio negó que la dirigencia del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata se haya comunicado con él para proponerle que lo dirija tras la salida de Facundo Sava: "No hablé con nadie. Nadie me ha llamado. Se habla al respecto pero son especulaciones. La página oficial del club no ha mencionado nada", sostuvo.

Además, evitó responder si le gustaría liderar ese club, pero, ante las insistentes preguntas, Troglio manifestó que no podría decir "me encantaría (dirigir ese club) pero quedaría mal".

"Estoy feliz"

Troglio aseguró que se encuentra feliz, pese al mal momento que afronta el equipo que lidera y, comentó que se trasladará próximamente a Argentina por un asunto familiar.

"Estoy feliz. Tengo a mis hijos que están allá y mi mujer viene seguido con ellos. He sacado un pasaje porque viajaré por un tema familiar", remarcó.

