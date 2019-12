La periodista Lorena Álvarez escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, luego del ‘acoso’ que sufrió el ‘Loco’ Wagner’ durante la transmisión de GOLPERU en la final de la Liga 1 Movistar en Matute entre Alianza Lima y Deportivo Binacional.

“Una noticia muy positiva en la lucha por la no violencia. Una de las razones por la que hombres no entienden el acoso es porque no lo viven. Es simple. Si expresamente no te dan consentimiento, no tocas, invades espacio personal o dices: ‘qué rico estás’”, escribió Lorena Álvarez.

El ‘Loco’ Wagner se acerco a un hincha de Alianza Lima para entrevistarlo y este le dijo: “oye, qué rico estás”. El reportero lo tomó en tomo de broma en un inicio, pero luego el espectador lo abrazó y se incomodó.

Tras el incidente, la cámara de GOLPERU se desvió y el ‘Loco’ Wagner le dijo al hincha: “tranquilo, colorado”.

Lorena Álvarez y su reflexión sobre ‘acoso’ que sufrió el Loco Wagner en Matute

