El Torneo de Promoción y Reservas sigue su jornada número 16 en donde los juveniles de cada equipos buscan campeonar para darle 1 o 2 puntos al primer equipo en la Liga 1. Esta mañana se jugó el encuentro entre Sport Boys y Binacional, sin embargo, el equipo ‘rosado’ no pudo contar con su médico, por lo que el encuentro será reprogramado.

Y es que previo al encuentro, Sport Boys no contaba con su médico y nunca llegó al estadio en Ate donde se iba a desarrollar el encuentro. En redes cociales, Sport Boys aclaró que no perdieron por Walk-Over: “Informamos a la opinión pública que el partido por el Torneo de Reservas entre nuestro Club y Binacional fue suspendido por causas de fuerza mayor. Un accidente ocasionó la ausencia de nuestro médico. No fue declarado walk-over”, indicaron en sus redes.

Acerca de la reprogramación del encuentro, Sport Boys indicó lo siguiente: “La Comisión de Justicia será la encargada de informar sobre la reprogramacion del juego”.

El equipo del Callao marcha en el puesto 6 con 54 unidades. A lo largo de la temporada tuvo un buen papel que pudo darle puntos extras al primer equipo que viene peleando el descenso.

