Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizan una final vibrante en el Torneo Clausura de la Liga 1, que cerrarán con posibilidades para conquistar el título. ¿Qué necesitan los equipos más populares del fútbol peruano para conseguir el objetivo?

Luego de la penúltima jornada del certamen, en la que quedaron descartados Binacional y Sport Huancayo como candidatos al trofeo, blanquiazules, cremas y celestes no tienen margen de error.

Alianza Lima - 32 puntos

Alianza Lima, puntero de la tabla, debe vencer a Unión Comercio en Moyobamba para terminar como líder del Clausura y avanzar a las semifinales de la Liga 1. Incluso, también podría clasificar directamente a la definición del título nacional si supera a Binacional en el acumulado.

Sporting Cristal - 31 puntos

Sporting Cristal, en cambio, no depende de sí mismo para consagrarse en el Clausura, ya que no solo está obligado a derrotar a Binacional en Juliaca; también debe esperar que Alianza Lima no gane. Rimenses y victorianos también podrían empatar en puntos. Esto se dará si el equipo de Manuel Barreto empata y el de Pablo Bengoechea cae en su visita a Comercio.

Universitario de Deportes - 30 puntos

Universitario tiene el panorama más complicado tras empatar con UTC en Cajamarca. Los dirigidos por Ángel Comizzo están obligados a vencer a Real Garcilaso en el Monumental, pero nada les servirá si Alianza Lima o Sporting Cristal consiguen celebrar en la última fecha.

Los cremas transitarán por el único camino que tienen hacia los play-offs con una victoria solo si sus rivales directos pierden. En tanto, si Alianza iguala y Cristal no gana, se forzará un compromiso extra.

¿Qué pasaría con empate en puntos entre dos equipos?

Si dos conjuntos empatan en puntaje jugarán un enfrentamiento definitorio a las 72 horas del cierre del Clausura, en el estadio donde actúe de local que termine primero en la clasificación del torneo.

Cabe resaltar que Cristal ya tiene un lugar en los play-offs tras asegurar al menos el segundo lugar del acumulado. Binacional también estará como mínimo en semifinales después de ganar el Apertura.

A falta de una fecha para el final del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima domina la tabla de posiciones con 32 puntos, seguido por Sporting Cristal (31) y Universitario de Deportes (30).