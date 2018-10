Así se jugará la octava fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura entrará en un receso por las elecciones en nuestro país y la participación de la selección peruana en la fecha FIFA, por lo que el campeonato recién se reanudará el 19 de octubre.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 19 de octubre

8:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

Sábado 20 de octubre

1:00 p.m. | Binacional vs. Universitario

3:30 p.m. | Real Garcilaso vs. Unión Comercio

5:45 p.m. | Sport Rosario vs. San Martín

8:00 p.m. | Sport Boys vs. Cantolao

Domingo 21 de octubre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC

1:30 p.m. | Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos

4:00 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar