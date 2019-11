Torneo Clausura: programación de la fecha 15 del campeonato

Este fin de semana se jugará una nueva jornada del Torneo Clausura, donde Alianza Lima es el único puntos, seguido de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Deportivo Binacional. La fecha 15 iniciará con los encuentros entre Real Garcilaso vs. UTC y Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo.

Sporting Cristal tendrá una dura visita el sábado a Arequipa para enfrentar a Melgar. Los rimenses quieren lavarse la cara tras la derrota como local ante Mannucci. Mientras que Universitario de Deportes jugará el mismo día frente a Ayacucho FC en el estadio Monumental.

Por su parte, el líder Alianza Lima irá hasta Juliaca para enfrentar a Deportivo Binacional. Los blanquiazules buscan sacar un buen resultado que los mantenga en la punta del Torneo Clausura.

Programación de la Fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 8 de noviembre

Real Garcilaso vs. UTC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Transmisión: GOLPERU

Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Transmisión: GOLPERU

Sábado 9 de noviembre

Unión Comercio vs. Sport Huancayo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Transmisión: GOLPERU

Pirata FC vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Estadio de Olmos

Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Transmisión: GOLPERU



Universitario vs. Ayacucho FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Transmisión: GOLPERU

Domingo 10 de noviembre

San Martín vs. Cantolao

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Huánuco

Transmisión: GOLPERU



Binacional vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño

Transmisión: GOLPERU