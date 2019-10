Torneo Clausura: estos son los partidos que le restan a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

La diferencia entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal en la pelea por el título del Torneo Clausura es mínima, por eso los equipos más populares del fútbol peruano encararán sus desafíos restantes en el certamen como verdaderas finales.

El equipo de Pablo Bengoechea escaló al primer lugar de la tabla con 27 unidades al imponerse (3-2) a Melgar en la fecha 12, pero ahora debe conservar el liderato con un fixture complicado.

Con un punto menos que el puntero, Universitario ve intactas sus posibilidades de consagración; mientras que Sporting Cristal está a dos de Alianza Lima y también lucha por el trofeo.

A falta de cuatro jornadas para el desenlace del Clausura, blanquiazules, cremas y celestes no tienen margen de error. ¿Qué partidos le quedan por disputar a los candidatos al título?

Alianza Lima:

Fecha 14: Alianza Lima vs. Alianza Universidad (Lima)

Fecha 15: Binacional vs. Alianza Lima (Juliaca)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Lima)

Fecha 17: Unión Comercio vs. Alianza Lima (Moyobamba)

Universitario:

Fecha 14: Municipal vs. Universitario (Huacho)

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC (Lima)

Fecha 16: UTC vs. Universitario (Cajamarca)

Fecha 17: Universitario vs. Real Garcilaso (Lima)

Sporting Cristal:

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci (Lima)

Fecha 15: Melgar vs. Sporting Cristal (Arequipa)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. Alianza Universidad (Lima)

Fecha 17: Binacional vs. Sporting Cristal (Juliaca)

Torneo Clausura | Tabla de posiciones: